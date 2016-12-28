В районе крушения Ту-154 объявлено штормовое предупреждение

В Сочи, недалеко от которого на днях разбился Ту-154 Минобороны РФ, объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы налипания мокрого снега, передает "РИА Новости" со ссылкой на ФГБУ "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей".

"Штормовое предупреждение: в ближайшие 1–3 часа с сохранением до конца дня среды в горной зоне города Сочи местами ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях", — говорится в сообщении.

В городе ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер слабый, до умеренного.

Как сообщалось, Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия).

В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники.