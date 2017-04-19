В результате авианалетов в Сирии за сутки погибли десятки людей

По данным спасателей и мониторинговых служб среди погибших – девять детей в возрасте 2-13 лет

В Сирии в результате авианалетов во вторник, 18 апреля, погибли десятки мирных граждан. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Аljazeera.

В провинции Идлиб было убито минимум 10 человек: среди них девять детей в возрасте 2-13 лет и пожилая женщина. Еще трое детей из под обломков были спасены.

Спасатели и мониторинговые службы возложили ответственность за авианалет на Россию и сирийские правительственные войска, говорится в сообщении. Они не исключают, что авианалет могли осуществить и самолеты коалиции возглавляемой США.

Отмечается, что деревня, которая подверглась авианалету находится в 22 км от города Хан-Шейхун, где вследствие химической атаки погибли порядка 100 человек.

Также, в результате авианалета на деревню Урум эль-Кубра в северо-западном пригороде провинции Алеппо погибли по меньшей мере четырех человек из одной семьи.

Напомним, боевики террористической группировки "Исламское государство" во вторник, 18 апреля, обстреляли жилой квартал в сирийском городе Дейр-эз-Зоре (420 км от Дамаска), погибли женщина и ребенок, еще 26 человек получили ранения.

За семь лет сирийского конфликта более чем 465 тыс. человек убиты в ходе боевых действий, более 1 млн. чел получили ранения и более 12 млн. сирийцев (половина довоенного населения страны) были вынуждены покинуть свои дома.