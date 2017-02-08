В РФ Навального приговорили к пяти годам условно

Оппозиционер заявил, что не собирается признавать приговор, и намерен участвовать в президентских выборах

По делу о хищении денег компании "Кировлес" Ленинский суд Кирова принял решение дать оппозиционному политику Алексею Навальному пять лет условно, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Навальному и другому фигуранту дела Петру Офицерову, помимо условного приговора, присудили по 500 тысяч рублей штрафа. Суд признал, что они организовали хищение 16 миллионов рублей.

Кировский суд заново рассматривал "дело Кировлеса", так как Верховный суд на основании постановления ЕСПЧ отменил обвинительный приговор, вынесенный в 2013 году.

Напомним, в 2013 году Алексей Навальный и бывший глава Вятской лесной компании Петр Офицеров уже были приговорены к пяти и четырем годам условно за растрату имущества "Кировлеса".

Фото: AFP

Защита Навального сообщает, что данный приговор будет обжалован.

"Этот приговор мы не признаем, и он будет отменен. В соответствии с Конституцией, я могу участвовать в выборах", – заявил Навальный журналистам.

Ранее сообщалось, что Навальный объявил о готовности баллотироваться в президенты России. Секретарь ЦИК России Майя Гришина, комментируя его планы, заявила, что возможность выдвижения Навального будет зависеть от исхода пересмотра его дела в суде и от тех документов, которые он представит, если решит баллотироваться.

Как известно, в декабре 2014 года суд приговорил Олега Навального к трем годам и шести месяцам тюрьмы, Алексей Навальный получил три года и шесть месяцев условного срока по делу о хищении средств Yves Rocher.