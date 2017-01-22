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В РФ официант вернул 4 млн рублей, забытые в ресторане http://www.segodnya.ua/img/article/7904/99_main.1485023725.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/99_tn.1485023725.jpg Мир Сам официант получил в виде вознаграждения за возврат денег около 20 тысяч рублей

В РФ официант вернул 4 млн рублей, забытые в ресторане

Сегодня, 04:28

Сам официант получил в виде вознаграждения за возврат денег около 20 тысяч рублей

Деньги вернули владельцу. Фото: ТСН
Деньги вернули владельцу. Фото: ТСН

В ресторане города Барнаул официант вернул сумку, оставленную отдыхавшей компанией, в которой оказались 4 миллиона рублей. Об этом сообщил владелец заведения Алексей Павленко, передает ТАСС.

По его словам, деньги были выручены за продажу автомобиля, что и отмечала компания в ресторане.

"Отдыхала компания, как потом выяснилось – отмечали продажу автомобиля. Наш сотрудник, он барменом работает и вышел в этот день подменить официанта, обнаружил эту сумку, набитую деньгами. У нас действуют карты лояльности – клиент ее успел оформить и по ее данным мы его нашли. Приехал через 15 минут, пересчитал деньги – там было около 4 млн рублей пятитысячными купюрами", – сказал Павленко.

Он также отметил, что владелец денег даже сначала не понял, что их забыл в ресторане, пока ему не позвонили и не сообщили об утрате. По его словам, мужчина был рад звонку, а сотрудник ресторана получил от него щедрые чаевые – около 15-20 тыс. рублей.

Павленко отметил, что гости заведения часто забывают свои вещи, однако их всегда возвращают владельцам.

"У нас честные сотрудники. Кроме того, висят и видеокамеры – все, что происходит в зале можно отследить. Работаем меньше месяца – нельзя портить репутацию, даже вопрос не стоял – возвращать или нет", – резюмировал владелец ресторана.
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