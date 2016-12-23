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В РФ ответили на заявление Трампа об увеличении ядерного потенциала США http://www.segodnya.ua/img/article/7822/84_main.1482457783.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/84_tn.1482457783.jpg Мир Наращивание ядерных вооружений США будет означать слом в отношениях с РФ, ответили в Совфеде

В РФ ответили на заявление Трампа об увеличении ядерного потенциала США

Сегодня, 03:49

Наращивание ядерных вооружений США будет означать слом в отношениях с РФ, ответили в Совфеде

Константин Косачев, фото: Петр Кассин / Коммерсантъ
Константин Косачев, фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о необходимости увеличения ядерного потенциала Америки.

"Одностороннее наращивание ядерных вооружений будет означать слом существующей системы российско-американских соглашений в этой сфере, – сказал Косачев. Он также отметил, что Трамп "не имеет права этого не знать".

Косачев добавил, что поскольку "речь идет о твите, не содержащем никаких подробностей", реагировать "по существу" на такое высказывание "представляется преждевременным".

Ранее Дональд Трамп в Twitter написал, что США должны "значительно усиливать" и "увеличивать свой ядерный потенциал", по крайней мере "до того времени", когда мир "пересмотрит" свое отношение к этому оружию".

Представитель Трампа Джейсон Миллер пояснил, что избранный президент имел ввиду "угрозу распространения ядерного оружия", а также "крайнюю необходимость предотвратить его". 
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Источник:

РИА Новости

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