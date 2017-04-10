В РФ ответили на желание Трампа ввести новые санкции

Вчера, 10:30

Российский политик призывает американского лидера хорошенько обдумать такой шаг

Алексей Пушков. Фото: 24smi.org
Алексей Пушков. Фото: 24smi.org

Член Совета Российской Федерации Алексей Пушков считает, что введение новых санкций США против России приведет к ухудшению отношений между странами. Об этом он написал в Twitter.

"Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России", – написал Пушков.

Кроме того он отметил, что такой шаг может "убить" последний шанс на диалог между странами.

Как сообщалось, Дональд Трамп обсудил с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.

В свою очередь глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев утверждает, что  Дональд Трамп делает ошибку, пытаясь возложить на Россию ответственность за ситуацию в Сирии и поддержку президента Башара Асада.
россия, США, трамп, санкции, пушков

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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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