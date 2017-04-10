В РФ ответили на желание Трампа ввести новые санкции

Член Совета Российской Федерации Алексей Пушков считает, что введение новых санкций США против России приведет к ухудшению отношений между странами. Об этом он написал в Twitter.

"Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России", – написал Пушков.

Кроме того он отметил, что такой шаг может "убить" последний шанс на диалог между странами.

Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции пр.России. Он заслужит аплодисменты Маккейна, но взорвет посл. шанс на диалог. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 апреля 2017 г.

Как сообщалось, Дональд Трамп обсудил с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.

В свою очередь глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев утверждает, что Дональд Трамп делает ошибку, пытаясь возложить на Россию ответственность за ситуацию в Сирии и поддержку президента Башара Асада.