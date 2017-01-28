В РФ ответили норвежцам на обвинение в помехе Порошенко стать нобелевским лауреатом

В России отвергают обвинения норвежских спецслужб в оказании влияния российских дипломатов на Нобелевский комитет по дискредитации президента Украины Петра Порошенко, помешав тем самым ему стать кандидатом на премию мира. Об этом написал в Facebook председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

"Это бред. Такое впечатление, что натовские контрразведки негласно соревнуются друг с другом, кто хлеще "отмочит". Во всех элементах этой новости – какая-то фантасмагория. Имена номинантов из так называемого "длинного списка" на Нобелевскую премию никогда не публикуются и никому не известны вплоть до присуждениях премий. Полный список становится известным спустя 50 лет. Имя Порошенко нигде не фигурировало и по определению не могло быть известно не посвященным, включая российских дипломатов. Так что смахивает скорее на заранее спланированную спецоперацию норвежских разведслужб против России", – написал Косачев.

Он также подчеркнул, что контакты с Нобелевским комитетом – обычная дипломатическая практика. Политик отметил, что и сам неоднократно встречался с предыдущим секретарем Нобелевского комитета.

Такие встречи – рутинная дипломатическая работа, и укорять наших дипломатов можно было бы, если бы такие беседы не запрашивались и не проводились, а не наоборот", – добавил Косачев.

Напомним, в Норвегии утверждают, что российские дипломаты, среди которых были представители спецслужб, пытались дискредитировать президента Украины Петра Порошенко, чтоб помешать ему стать кандидатом на Нобелевскую премию мира в 2015 году.