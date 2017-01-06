В РФ рассказали, какая "главная битва" предстоит Трампу

Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что главная битва избранного президента США Дональда Трампа будет с американскими СМИ. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Возможно, главная битва Трампа будет не с Китаем, не с КНДР и даже не с ИГ, а с американскими СМИ, которые продолжают вести против него инфовойну.", – написал Пушков.

Возможно, главная битва Трампа будет не с Китаем, не с КНДР и даже не с ИГ, а с амер. СМИ, к-ые продолжают вести против него инфовойну. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 января 2017 г.

Как известно, инаугурация нового президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

Ранее агентство Bloomberg написало, что в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп повторяет ошибки своих предшественников.

Как отмечается, Джордж Буш-младший тоже говорил, что "почувствовал душу" Путина и понял, что с ним можно вести дела, но очень быстро изменил свое мнение. Администрация Барака Обамы пыталась провести "перезагрузку" отношений с Кремлем, но тщетно. Попытка окончательно провалилась, когда Дмитрий Медведев уступил кресло президента России Владимиру Путину. Через два года после этого Москва оккупировала украинский Крым и вторглась на Восток Украины. Она отправила ракеты в Калининград и устроила кровавую бойню в Сирии, чтобы поддержать режим Башара Асада. "Трамп в Овальном кабинете поймет, что в дипломатии, в отличие от бизнеса, нет высшей власти для разрешения споров и обеспечения соблюдения соглашений", – говорится в статье.