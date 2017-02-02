В РФ у куратора хакеров из ФСБ нашли $12 млн

Сегодня, 06:37

Деньги были спрятаны в разных местах, как в доме, так и в квартире Михайлова

У &quot;Шалтая-Болтая&quot; нашли 12 миллионов. Фото из открытых источников
У "Шалтая-Болтая" нашли 12 миллионов. Фото из открытых источников

Сотрудники российских спецслужб во время обыска в московской квартире и загородном доме заместителя главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, которого называют куратором хакерской группировки "Шалтай-Болтай", обнаружили и изъяли порядка $12 млн наличными. Об этом сообщило издание Life со ссылкой на свои источники.

По их информации, деньги были спрятаны в разных местах, как в доме, так и в квартире Михайлова.

Ранее СМИ писали, что с делом "Шалтая-Болтая" связан арест одного из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ РФ Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева, а также бывшего главы отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова. Им предъявили обвинения в госизмене в пользу США.
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