В РФ замахнулись на освоение Луны и Марса

Сегодня, 04:33

Россия сама не потянет такой проект, поэтому надеется на подключение международных инвесторов, отмечают в "Роскосмосе"

На орбите Луны в будущем может появиться космическая станция. Фото из открытых источников
На орбите Луны в будущем может появиться космическая станция. Фото из открытых источников

Российское агентство "Роскосмос" рассматривает возможность постройки международной станции на орбите Луны, чтоб в будущем легче было осваивать спутник Земли, а также Марс. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Игорь Комаров, передает ТАСС.

"Надо идти от низкой околоземной орбиты к лунным и марсианским программам. Рассматривается вопрос создания международной станции на орбите Луны", – сказал он.

Комаров отметил, что Россия сама не потянет такой проект, поэтому надеется на подключение международных инвесторов.

"Да, это дело перспективное и будущее. Да, наверное, у нас не будет средств, чтобы в ближайшие годы сделать это приоритетным направлением развития, но нужно, безусловно, находить источники за счет кооперации, за счет привлечения частных инвесторов, надо готовить заделы", – сказал гендиректор "Роскосмоса".

Он подчеркнул, что для масштабных космических программ нужно иметь в космосе станцию, которая поможет в их реализации.

"Если мы в будущем хотим развивать исследование Луны и Марса, тем более думаем о присутствии там человека, думаем, что в перспективе человечество должно переходить к обслуживаемому космосу, к обслуживаемым группировкам космических аппаратов, то нам необходимо присутствие на низкой околоземной орбите, без которого нельзя думать о таких перспективных направлениях, как Луна и Марс", – добавил Комаров.

Ранее в ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" заявляли, что намерены высадить первого россиянина на Луну в 2031 году. Для полетов к Луне в РФ создают пилотируемый корабль "Федерация".
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