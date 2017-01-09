В Риме мужчина порезал бутылкой двух священнослужителей

Напавший был задержан вскоре после атаки полицейским патрулем на площади неподалеку от храма

В папскую базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме зашел 41-летний мужчина – выходец из Фрозиноне (регион Лацио в центральной Италии), который напал на двоих священнослужителей, сообщает 112.ua со ссылкой на итальянское издание Blitz.

С ранениями лица один из пострадавших – пономарь – был доставлен в больницу. Там сообщили, что ранения у мужчины серьезные, однако для жизни не опасные.

Напавший на священнослужителей был задержан вскоре после атаки полицейским патрулем на площади неподалеку от храма. Сообщается, что во время нападения он использовал осколок разбитой бутылки. На данный момент его мотивы устанавливаются.

Базилика Санта-Мария-Маджоре находится в Риме и непосредственно подчиняется папе римскому. Она является одним из самых посещаемых туристических объектов Рима.