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В Риме мужчина порезал бутылкой двух священнослужителей http://www.segodnya.ua/img/article/7864/61_main.1483920299.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/61_tn.1483920299.jpg Мир Напавший был задержан вскоре после атаки полицейским патрулем на площади неподалеку от храма

В Риме мужчина порезал бутылкой двух священнослужителей

Сегодня, 02:22

Напавший был задержан вскоре после атаки полицейским патрулем на площади неподалеку от храма

На данный момент мотивы нападения устанавливаются. Фото: YouTube
На данный момент мотивы нападения устанавливаются. Фото: YouTube

В папскую базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме зашел 41-летний мужчина – выходец из Фрозиноне (регион Лацио в центральной Италии), который напал на двоих священнослужителей, сообщает 112.ua со ссылкой на итальянское издание Blitz.

С ранениями лица один из пострадавших – пономарь – был доставлен в больницу. Там сообщили, что ранения у мужчины серьезные, однако для жизни не опасные.

Напавший на священнослужителей был задержан вскоре после атаки полицейским патрулем на площади неподалеку от храма. Сообщается, что во время нападения он использовал осколок разбитой бутылки. На данный момент его мотивы устанавливаются.

Базилика Санта-Мария-Маджоре находится в Риме и непосредственно подчиняется папе римскому. Она является одним из самых посещаемых туристических объектов Рима.
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