В Риме обрушился жилой дом, есть жертвы (видео)
Причиной обрушения, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа
На юго-западе Рима в Ацилии обрушился двухэтажный жилой дом – погибли 40-летняя мать и ее 8-летняя дочь. Инцидент произошел около 14.00 по местному времени (15.00 по Киеву) накануне, 28 декабря, передает "Корреспондент".
Спустя примерно час после начала спасательной операции из-под завалов были извлечены двое пожилых жильцов. Пара получила ранения разной степени тяжести и их госпитализировали.
Причиной аварии, по предварительным данным, является взрыв бытового газа.
Напомним, в начале декабря в одном из кафе Афин в результате взрыва баллона с газом погибла работница общепита.
Вы сейчас просматриваете новость "В Риме обрушился жилой дом, есть жертвы (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии