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В Риме обрушился жилой дом, есть жертвы (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7843/38_main.1483014059.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/38_tn.1483014059.jpg Мир Причиной обрушения, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа

В Риме обрушился жилой дом, есть жертвы (видео)

Сегодня, 14:19

Причиной обрушения, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа


На юго-западе Рима в Ацилии обрушился двухэтажный жилой дом – погибли 40-летняя мать и ее 8-летняя дочь. Инцидент произошел около 14.00 по местному времени (15.00 по Киеву) накануне, 28 декабря, передает "Корреспондент".

Спустя примерно час после начала спасательной операции из-под завалов были извлечены двое пожилых жильцов. Пара получила ранения разной степени тяжести и их госпитализировали.

Причиной аварии, по предварительным данным, является взрыв бытового газа.

Напомним, в начале декабря в одном из кафе Афин в результате взрыва баллона с газом погибла работница общепита.
Италия, жертвы, рим, обрушение, жилой дом

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