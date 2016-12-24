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В России грабитель принял звук холодильника за сигнализацию и сбежал (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7826/39_main.1482535642.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/39_tn.1482535642.jpg Мир Вместо ожидаемой реакции девушка спросила грабителя: "Ты че, дурак что ли?"

В России грабитель принял звук холодильника за сигнализацию и сбежал (видео)

Сегодня, 05:45

Вместо ожидаемой реакции девушка спросила грабителя: "Ты че, дурак что ли?"


В российском Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, подозреваемого в попытке разбойного нападения на пивной магазин. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Неудачное ограбление произошло около часа ночи в одном из пивных магазинов города. Молодой человек притворился покупателем и попросил у 26-летней продавщицы чипсы и бутылку пива. В тот момент, когда она отвернулась, злоумышленник достал пистолет и, направив оружие на нее, потребовал: "Кассу на стол".

Вместо ожидаемой реакции девушка спросила грабителя: "Ты че, дурак что ли?". После этого она попыталась незаметно нажать кнопку тревожной сигнализации, но перепутала и открыла холодильник. Однако этого оказалось достаточно: в магазине раздался звуковой сигнал, который нападавший принял за сигнализацию и покинул торговую точку.

21-летний молодой человек задержан, у него изъят пневматический пистолет. Он уже был судим за серию краж из автомобилей и приговорен к наказанию, не связанному с лишением свободы. На этот раз подозреваемого будут судить по статье УК РФ "Разбой". ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
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