В России макак готовят к полету на Марс
Сотрудники НИИМП получили грант на проведение исследовательских работ
Научно-исследовательский институт медицинской приматологии (Сочи) приступил к реализации программы полета обезьян на Марс. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора НИИ Сергея Орлова.
"Макак готовят к путешествию на Марс. Но пока имитация полета будет сделана на Земле – в Центре ядерной физики в Дубне. Там есть возможность имитировать невесомость, космическое излучение", – сказал Орлов.
По его словам, сотрудники федерального государственного бюджетного научного учреждения НИИМП получили грант на проведение исследовательских работ.
Программа подготовки обезьян к космическому путешествию реализовывалась в России в 1980-х годах. Между тем несколько лет назад российские ученые говорили, что больше не планируют запускать в космос крупных животных.
Напомним, США пообещали отправить человека на Марс к 2030 году.
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