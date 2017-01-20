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В России макак готовят к полету на Марс http://www.segodnya.ua/img/article/7900/24_main.1484876631.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/24_tn.1484876631.jpg Мир Сотрудники НИИМП получили грант на проведение исследовательских работ

В России макак готовят к полету на Марс

Сегодня, 05:55

Сотрудники НИИМП получили грант на проведение исследовательских работ

Пока имитация полета будет сделана на Земле. Фото: priroda-vokrug.narod.ru
Пока имитация полета будет сделана на Земле. Фото: priroda-vokrug.narod.ru

Научно-исследовательский институт медицинской приматологии (Сочи) приступил к реализации программы полета обезьян на Марс. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора НИИ Сергея Орлова.

"Макак готовят к путешествию на Марс. Но пока имитация полета будет сделана на Земле – в Центре ядерной физики в Дубне. Там есть возможность имитировать невесомость, космическое излучение", – сказал Орлов.

По его словам, сотрудники федерального государственного бюджетного научного учреждения НИИМП получили грант на проведение исследовательских работ.

Программа подготовки обезьян к космическому путешествию реализовывалась в России в 1980-х годах. Между тем несколько лет назад российские ученые говорили, что больше не планируют запускать в космос крупных животных.

Напомним, США пообещали отправить человека на Марс к 2030 году.
космос, обезьяны, Марс, макаки

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