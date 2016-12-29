В России начали хоронить жертв крушения Ту-154
В Подмосковье захоронена первая опознанная погибшая – помощница главы департамента культуры Минобороны РФ
Первые похороны погибших в крушении самолета Минобороны РФ Ту-154 состоялись накануне, 28 декабря, на военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков, передает "Корреспондент".
"Мы объявили семьям погибшим, что федеральное военно-мемориальное кладбище в их распоряжении. Вчера там состоялось первое захоронение", – сказал Панков на пресс-конференции.
Он добавил, что похороны остальных погибших состоятся по завершении медэкспертизы.
По сообщениям СМИ, в Мытищах была похоронена помощница главы департамента культуры Минобороны России Оксана Бадрутдинова – первая опознанная жертва катастрофы. Обряд проходил в закрытом режиме.
Родственники еще 13 жертв трагедии выразили желание, чтобы их близкие были похоронены в Мытищах.
Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море рано утром 25 декабря, совершая полет из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии. На борту находились 92 человека, в основном артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова, а также сотрудники СМИ и военные. Все они погибли.
Ранее также сообщалось,что фрагменты тел жертв крушения Ту-154 выбросило на берег.
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