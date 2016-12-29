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В России начали хоронить жертв крушения Ту-154 http://www.segodnya.ua/img/article/7843/17_main.1483011060.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/17_tn.1483011060.jpg Мир В Подмосковье захоронена первая опознанная погибшая – помощница главы департамента культуры Минобороны РФ

В России начали хоронить жертв крушения Ту-154

Сегодня, 13:30

В Подмосковье захоронена первая опознанная погибшая – помощница главы департамента культуры Минобороны РФ

В России прошли первые похороны погибших в крушении Ту-154. Фото: AFP
В России прошли первые похороны погибших в крушении Ту-154. Фото: AFP

Первые похороны погибших в крушении самолета Минобороны РФ Ту-154 состоялись накануне, 28 декабря, на военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков, передает "Корреспондент".

"Мы объявили семьям погибшим, что федеральное военно-мемориальное кладбище в их распоряжении. Вчера там состоялось первое захоронение", – сказал Панков на пресс-конференции.

Он добавил, что похороны остальных погибших состоятся по завершении медэкспертизы.

По сообщениям СМИ, в Мытищах была похоронена помощница главы департамента культуры Минобороны России Оксана Бадрутдинова – первая опознанная жертва катастрофы. Обряд проходил в закрытом режиме.

Родственники еще 13 жертв трагедии выразили желание, чтобы их близкие были похоронены в Мытищах.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море рано утром 25 декабря, совершая полет из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии. На борту находились 92 человека, в основном артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова, а также сотрудники СМИ и военные. Все они погибли.

Ранее также сообщалось,что фрагменты тел жертв крушения Ту-154 выбросило на берег.
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