В России начали хоронить жертв крушения Ту-154

Первые похороны погибших в крушении самолета Минобороны РФ Ту-154 состоялись накануне, 28 декабря, на военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков, передает "Корреспондент".

"Мы объявили семьям погибшим, что федеральное военно-мемориальное кладбище в их распоряжении. Вчера там состоялось первое захоронение", – сказал Панков на пресс-конференции.

Он добавил, что похороны остальных погибших состоятся по завершении медэкспертизы.

По сообщениям СМИ, в Мытищах была похоронена помощница главы департамента культуры Минобороны России Оксана Бадрутдинова – первая опознанная жертва катастрофы. Обряд проходил в закрытом режиме.

Родственники еще 13 жертв трагедии выразили желание, чтобы их близкие были похоронены в Мытищах.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море рано утром 25 декабря, совершая полет из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии. На борту находились 92 человека, в основном артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова, а также сотрудники СМИ и военные. Все они погибли.

Ранее также сообщалось,что фрагменты тел жертв крушения Ту-154 выбросило на берег.