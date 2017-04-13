В России намерены разрабатывать "нетрадиционные виды оружия"
Кроме того, предусматривается оснащение группировок войск в оккупированном Крыму и Арктике
В России намерены разрабатывать "нетрадиционные виды оружия". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости. По его словам, цель госпрограммы вооружения в России на 2018-2025 годы – обеспечить сбалансированное развитие системы вооружения.
"Планируемые мероприятия позволят оснастить армию и флот современными образцами вооружения и военной техники, дадут возможность сформировать научно-технический задел для разработки принципиально новых и нетрадиционных видов оружия. Проектом новой программы также предусматривается оснащение группировок войск в Крыму и Арктике",- заявил Шойгу.
Ранее сообщалось, что Россия в Черноморском регионе усиливает военную группировку с наступательными целями, направленными против Украины и Запада.
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