В России не уверены, что команда поедет на Олимпиаду-2018
Из-за допинговых скандалов Россия лишилась соревнований по биатлону, лыжным гонкам и конькобежному спорту
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков затруднился ответить, угрожают ли решения международных федераций по зимним видам спорта о санкциях в отношении российских спортсменов участию всей сборной России в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
"Сейчас трудно сказать. Я думаю, что те решения, которые приняли биатлонисты, они касаются только тех спортсменов, которые указаны или находятся под подозрением в докладе Макларена. Все остальные ребята продолжают нормально выступать во всех соревнованиях. Я надеюсь, что наша сборная выступит на Олимпиаде-2018 в Корее", – говорит Жуков.
Напомним, что из-за допинговых скандалов Россия лишилась соревнований по биатлону, лыжным гонкам и конькобежному спорту.
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