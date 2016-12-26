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В России объявлен общенациональный траур http://www.segodnya.ua/img/article/7829/94_main.1482703353.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/94_tn.1482703353.jpg Мир В результате авиакатастрофы с участием самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны погибли 92 человека

В России объявлен общенациональный траур

Сегодня, 00:15

В результате авиакатастрофы с участием самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны погибли 92 человека

В России объявлен общенациональный траур, фото AFP
В России объявлен общенациональный траур, фото AFP

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура. Такое решение в связи с авиакатастрофой, произошедшей над Черным морем, было принято президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, российский лидер постановил приспустить государственные флаги на всей территории страны; предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи; принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших.

В результате авиакатастрофы с участием самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны погибли 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов (Первого, "Звезды" и НТВ), военнослужащие, и еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.

Самолет пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.
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Lenta.ru

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