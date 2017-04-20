В России отец школьницы решил разобраться с ее обидчиком

В Ставропольском крае России управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении отца школьницы, который избил ее одноклассника. Об этом инциденте стало известно после того, как в Сети появилась видеозапись сделанная кем-то из учеников.



Отцу девочки не понравилось, как пятиклассник обращается с ней. Как рассказали очевидцы, мальчик убрал стул, девочка не заметила и упала, ударившись головой о парту.

Серьезных травм медики у нее не обнаружили. Однако отец обиженной школьницы решил показать ей, как нужно себя защищать.

Как видно на кадрах, снятых одноклассниками, отец девочки пришел в класс, поставил обидчика к стене и потребовал, чтобы дочь его стукнула. Та робко толкнула обидчика, однако мужчине показалось такого "наказания" мало. Тогда он схватил школьника и бросил его на парту.

