В России отец школьницы решил разобраться с ее обидчиком
Местное управление следственного комитета уже возбудило против мужчины уголовное дело
В Ставропольском крае России управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении отца школьницы, который избил ее одноклассника. Об этом инциденте стало известно после того, как в Сети появилась видеозапись сделанная кем-то из учеников.
Отцу девочки не понравилось, как пятиклассник обращается с ней. Как рассказали очевидцы, мальчик убрал стул, девочка не заметила и упала, ударившись головой о парту.
Серьезных травм медики у нее не обнаружили. Однако отец обиженной школьницы решил показать ей, как нужно себя защищать.
Как видно на кадрах, снятых одноклассниками, отец девочки пришел в класс, поставил обидчика к стене и потребовал, чтобы дочь его стукнула. Та робко толкнула обидчика, однако мужчине показалось такого "наказания" мало. Тогда он схватил школьника и бросил его на парту.
Вы сейчас просматриваете новость "В России отец школьницы решил разобраться с ее обидчиком". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии