Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В России ответили на карикатуру Charlie Hebdo на крушение Ту-154 http://www.segodnya.ua/img/article/7841/60_main.1482995275.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/60_tn.1482995275.jpg Мир Российский генерал назвал рисунок "очередным испражнением парижских двуногих"

В России ответили на карикатуру Charlie Hebdo на крушение Ту-154

Сегодня, 09:06

Российский генерал назвал рисунок "очередным испражнением парижских двуногих"

Игорь Конашенков. Фото: ТАСС
Игорь Конашенков. Фото: ТАСС

В Министерстве обороны России отреагировали на карикатуру французского издания Charlie Hebdo касательно крушения российского Ту-154 над Черным морем.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что уделять внимание карикатурам Charlie Hebdo "унизительно для нормального человека".

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих – не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека", – сказал он.

Конашенков также отметил, что "из-за подобного творчества, которое характеризует западные ценности, их носители и защитники обречены по меньшей мере на одиночество в будущем".

Напомним, Charlie Hebdo опубликовал карикатуру про крушение российского Ту-154. На рисунке изображены падающий самолет и находящийся в нем военный, произносящий звук "а-а-а-а". "Репертуар военного хора расширяется", – гласит подпись к карикатуре.
россия, крушение, Ту-154, карикатура, Конашенков, Минобороны рф, крушение Ту-154
Все новости по теме Крушение Ту-154.

Вы сейчас просматриваете новость "В России ответили на карикатуру Charlie Hebdo на крушение Ту-154". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Двигатель Ту-154 был неисправен. Фото: AFP

В двигателе Ту-154 обнаружили неисправности

Сегодня, 08:38

Эксперты говорят об усталости металла и контрафактных деталях

Мнения

Александр Невзоров. Фото: afisha.yandex.ua

Невзоров о крушении Ту-154: В РФ уже "отрепетировали" скорбь во время массового отравления "Боярышником"

Сегодня, 07:18

Публицист подчеркнул, что каждый человек, "если нет правила принуждения к скорби", имеет право относиться к любому событию так, как он считает нужным

Мир

Самолет разбился утром 25 декабря после вылета из Адлера, фото AFP

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154

Вчера, 22:52

На карикатуре изображен падающий самолет с поющим артистом

Мир

В Черном море приостановили водолазные работы по поиску обломков Ту-154 из-за шторма, фото AFP

В Черном море приостановили водолазные работы по поиску обломков Ту-154 из-за шторма

Вчера, 21:48

Приостановлена только работа водолазов, а корабли продолжают поиск

Мир

Поднятие обломков потерпевшего крушение Ту-154. Фото: AFP

Крушение Ту-154: видеореконструкция падения самолета

Вчера, 16:33

Свидетель ранее сообщал, что траектория падающего Ту-154 была такая, будто экипаж хотел посадить самолет на воду

Мир

Поисковая операция продолжается. Фото: AFP

Крушение Ту-154: обнаружены тела еще трех погибших

Вчера, 16:30

Таким образом, как сообщили в штабе по проведению поисковых работ, количество найденных тел достигло 18

Мир

Подъем обломков потерпевшего крушение Ту-154 со дна Черного моря. Фото: AFP

Крушение Ту-154: появилась полная расшифровка последних переговоров пилотов

Вчера, 16:11

Запись речи была снята с одного с "черных ящиков" самолета, поднятого со дна Черного моря

Одесса

Активисты убрали свечи и цветы. Фото: AFP

"Правый сектор" устроил "чистку" возле российского консульства в Одессе

Вчера, 13:04

Активисты убрали цветы и лампадки, которые принесли под стены здания сочувствующие родным и близким разбившегося самолета Ту-154 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.