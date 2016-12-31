В России подстрелили бойца ММА, который ранее убил подростка

Спортсмену несколько раз выстрелили в лицо, а также избили его битой

В Москве совершено нападение на бойца ММА Расула Мирзаева. По предварительной информации, нападавшие сделали несколько выстрелов в лицо Мирзаева из пневматического пистолета, а также избили его битой.

Спортсмен доставлен в одну из больниц. На месте происшествия работает полиция.

"Трое неизвестных напали на Мирзаева на улице Восточная около 02:00 (01:00 по Киеву). Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего спрятались. Пострадавший госпитализирован", – сообщил источник в правоохранительных органах РФ.

Напомним, в 2011 году у ночного клуба "Гараж" Расул Мирзаев ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова. Он ударился об асфальт, потерял сознание и был доставлен в больницу. Молодой человек впал в кому и через несколько дней скончался.

На бойца завели уголовное дело, в результате судебных разбирательств спортсмен провел один год в СИЗО вместо двух лет лишения свободы.