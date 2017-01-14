В России признались, чего ждут от Трампа
РФ хочет увидеть от нового президента США "непоказное стремление сделать мир безопаснее"
Россия ожидает, что Дональд Трамп проявит непоказное стремление сделать мир безопаснее, заявил журналистам в субботу первый замглавы оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клинцевич, передает РИА Новости.
"Россия не ждет от сорок пятого американского президента каких-то милостей. Трезвый, непредвзятый взгляд на реалии XXI века, понимание, что у России есть свои интересы и возможности их отстаивать, непоказное стремление сделать мир безопаснее – вот чего мы ждем от Дональда Трампа, и этого вполне достаточно, чтобы российско-американские отношения вошли в нормальное русло", — сказал Клинцевич.
Он предположил, что вновь избранный президент США "не будет делать резких движений" сразу после вступления в должность. По мнению российского сенатора, это было бы не только разумно, но и вполне соответствовало бы тому стилю принятия решений, который вырабатывался у Трампа десятилетиями.
"Политика для Трампа – новый вызов, и ему нужно время, чтобы самому детально разобраться в ситуации, не полагаясь ни на каких советников, чтобы выработать собственную позицию", — сказал Клинцевич. "Честно говоря, мы и не рассчитывали, что в российско-американских отношениях может что-то кардинально измениться. Это процесс, который даже в самом лучшем случае будет идти в пошаговом режиме", — заключил он.
Как сообщалось, ранее в интервью Трамп заявил, что не планирует немедленно отменять санкции против России, но не исключает, что это произойдет в будущем.
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