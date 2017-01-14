В России признались, чего ждут от Трампа

Россия ожидает, что Дональд Трамп проявит непоказное стремление сделать мир безопаснее, заявил журналистам в субботу первый замглавы оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клинцевич, передает РИА Новости.

"Россия не ждет от сорок пятого американского президента каких-то милостей. Трезвый, непредвзятый взгляд на реалии XXI века, понимание, что у России есть свои интересы и возможности их отстаивать, непоказное стремление сделать мир безопаснее – вот чего мы ждем от Дональда Трампа, и этого вполне достаточно, чтобы российско-американские отношения вошли в нормальное русло", — сказал Клинцевич.

Он предположил, что вновь избранный президент США "не будет делать резких движений" сразу после вступления в должность. По мнению российского сенатора, это было бы не только разумно, но и вполне соответствовало бы тому стилю принятия решений, который вырабатывался у Трампа десятилетиями.

"Политика для Трампа – новый вызов, и ему нужно время, чтобы самому детально разобраться в ситуации, не полагаясь ни на каких советников, чтобы выработать собственную позицию", — сказал Клинцевич. "Честно говоря, мы и не рассчитывали, что в российско-американских отношениях может что-то кардинально измениться. Это процесс, который даже в самом лучшем случае будет идти в пошаговом режиме", — заключил он.

Как сообщалось, ранее в интервью Трамп заявил, что не планирует немедленно отменять санкции против России, но не исключает, что это произойдет в будущем.