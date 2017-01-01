В России произошел бой, погибли два человека – СМИ

В одном из частных домов на окраине села Яман-Су Новолакского района Дагестана (РФ) произошел бой, в ходе которого было убито два человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в селе Яман-Су Новолакского района республики уничтожены двое боевиков. Спецоперация продолжается", – сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, двое силовиков в ходе штурма дома с боевиками получили ранения.