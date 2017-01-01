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В России произошел бой, погибли два человека – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7850/37_main.1483261388.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/37_tn.1483261388.jpg Мир В ходе боя двое силовиков получили ранения

В России произошел бой, погибли два человека – СМИ

Сегодня, 11:03

В ходе боя двое силовиков получили ранения

В Дагестане произошло боестолкновения. Фото: AP
В Дагестане произошло боестолкновения. Фото: AP

В одном из частных домов на окраине села Яман-Су Новолакского района Дагестана (РФ) произошел бой, в ходе которого было убито два человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в селе Яман-Су Новолакского района республики уничтожены двое боевиков. Спецоперация продолжается", – сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, двое силовиков в ходе штурма дома с боевиками получили ранения.
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