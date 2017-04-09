В России произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы

Вчера, 10:01

Медицинская помощь оказывается при необходимости жильцам дома на месте происшествия




В результате взрыва газа в одном из пятиэтажных домов российского города Таганрог погибли два человека.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Кроме этого, в больнице Таганрога пребывают двое пострадавших, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Также медицинская помощь оказывается при необходимости жильцам дома на месте происшествия.

Сегодня утром в пятиэтажном жилом доме в Таганроге, по предварительной информации, произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. Частично разрушены четыре квартиры на пятом этаже, из многоквартирного дома эвакуированы жильцы.

По информации "РИА Новости", из дома были эвакуированы 150 жильцов. В квартире, где произошел взрыв, обрушилось перекрытие кровли.

Как сообщалось ранее, результате взрыва газа в одной из многоэтажек Рязани было повреждено 14 квартир.
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