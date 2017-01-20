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В России разрабатывают гиперзвуковое оружие http://www.segodnya.ua/img/article/7900/19_main.1484875689.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/19_tn.1484875689.jpg Мир В министерстве обороны РФ также заявили, что российская армия "стоит на рубеже научно-технической революции"

В России разрабатывают гиперзвуковое оружие

Сегодня, 06:53

В министерстве обороны РФ также заявили, что российская армия "стоит на рубеже научно-технической революции"

Гиперзвуковое оружие. Иллюстрация: warfiles.ru
Гиперзвуковое оружие. Иллюстрация: warfiles.ru

Российская армия в скором времени получит гиперзвуковое оружие и новые принципы управления войсками. Об этом заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов, передают "РИА Новости".

"На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме", – сказал он.

В министерстве обороны РФ также заявили, что российская армия "стоит на рубеже научно-технической революции".

"На подходе совершенно иные принципы управления операциями войсками, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать — и все это нужно делать в реальном масштабе времени, – тот, собственно, и побеждает", — добавил Борисов.
россия, оружие, армия, рф, вооружение

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