В России разрабатывают гиперзвуковое оружие

Российская армия в скором времени получит гиперзвуковое оружие и новые принципы управления войсками. Об этом заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов, передают "РИА Новости".



"На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме", – сказал он.



В министерстве обороны РФ также заявили, что российская армия "стоит на рубеже научно-технической революции".



"На подходе совершенно иные принципы управления операциями войсками, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать — и все это нужно делать в реальном масштабе времени, – тот, собственно, и побеждает", — добавил Борисов.