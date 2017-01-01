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В России стреляли в бойца ММА Мирзаева, убившего пять лет назад студента http://www.segodnya.ua/img/article/7851/6_main.1483290492.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/6_tn.1483290492.jpg Мир На счету 30-летнего Мирзаева 17 побед и 1 поражение в ММА

В России стреляли в бойца ММА Мирзаева, убившего пять лет назад студента

Вчера, 22:46

На счету 30-летнего Мирзаева 17 побед и 1 поражение в ММА

Расул Мирзаев. Фото wikipedia
Расул Мирзаев. Фото wikipedia

Столичные следователи возбудили дело после нападения троих неизвестных на мужчину на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о чемпионе мира по боевому самбо 30-летнем Расуле Мирзаеве, в которого стреляли из травматического пистолета в ночь на 31 декабря на юге Москвы. Как сообщал собеседник агентства, полиция разыскивает трех нападавших, по факту была начата проверка.

На счету 30-летнего Мирзаева 17 побед и 1 поражение в ММА.

В 2012 году Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. По данным следствия, в ходе конфликта в середине августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание.

Впоследствии Мирзаев вернулся в спорт, в том числе участвуя в турнирах по смешанным единоборствам (ММА).
смешанные единоборства, мма

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Источник:

Р-спорт

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