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В России уволили молодую учительницу за пирсинг и подозрение в гомосексуальности http://www.segodnya.ua/img/article/7818/47_main.1482375540.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/47_tn.1482375540.jpg Мир Педагог из Красноярска Мария Шестопалова уволилась после жалобы активиста Тимура Булатова на содержание ее страницы "ВКонтакте"

В России уволили молодую учительницу за пирсинг и подозрение в гомосексуальности

Сегодня, 06:22

Педагог из Красноярска Мария Шестопалова уволилась после жалобы активиста Тимура Булатова на содержание ее страницы "ВКонтакте"

Мария Шестопалова. Фото: vk.com
Мария Шестопалова. Фото: vk.com

Настоящий скандал развернулся в России – в Красноярске преподавателя вокала местного центра дополнительного образования вынудили уволиться после заявления местного борца с гомосексуалами Тимура Булатова (Исаева). Как сообщает "Медуза", активист написал жалобу на педагога и направил ее в администрацию города и в Минобразования РФ.

Булатов, в частности, заявил, что Шестопалова "активно транслирует поддержку половых извращенцев ЛГБТ".

Кроме того, активист назвал женщину "аморальным лицом", "ЛГБТ-учительницей" и "пропагандисткой педерастии". Он также потребовал, чтобы красноярская полиция наказала Шестопалову за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди детей (статья 6.21 КоАП).

К обращениям Булатов приложил "досье" на 31 странице с скриншотами с аккаунта Шестопаловой в соцсети VK, которые, по его мнению, подкрепляют обвинения в адрес педагога.

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После этого девушка уволилась из детского центра.

Сам Булатов в комментарии ресурса отметил, что учительница занималась "гей-пропагандой" с помощью своей страницы в VK. "Туда она репостит сообщения различных пабликов, связанных с вопросами гомосексуальных отношений. Таким образом она создает у детей ложное отношение к тому, что является черным, а что белым. Пирсинг также является причиной для увольнения педагогического работника, потому что служит атрибутом субкультуры. А у нас нет такого предмета в школе, как субкультура", – отметил он.

Шестопалова свою в очередь утверждает, что руководство центра вынудило ее написать заявление об увольнении по собственному желанию. В посте на сайте "Пикабу" педагог рассказала, что общалась с Булатовым по телефону, а впоследствии и с директором центра.

"Из разговора с Булатовым я выяснила следующие аргументы, указывающие на мою "профнепригодность": пирсинг (губа и раньше были тоннели), публикация фотографий моего отдыха и несколько постановочных фотографий. В тот же вечер мне позвонила директор учреждения и заявила, что на следующий день меня ждут на разбор, где предложат написать заявление по собственному желанию или уволят по статье. 20 декабря меня "мариновали" шесть часов в кабинете администрации и шантажировали всевозможными методами – от репутации и судьбы всего центра до судьбы моих родителей. После этого я уволилась, но не сломалась", – подчеркнула педагог.

Мария также рассказала, что Булатов целенаправленно ищет в соцсетях страницы педагогов, по его мнению, дискриминирующих профессию.

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увольнение, учительница, активист

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