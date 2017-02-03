В России ювелирный салон ограбили за 40 секунд
Налетчики задержаны. В настоящее время местонахождение золотых изделий устанавливается
Новосибирские полицейские задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина. На совершение разбойного нападения налетчикам потребовалось всего 40 секунд.
Дерзкое преступление произошло в 20.00. Злоумышленники "вырубили" охранника, ударив его по голове гвоздодером, разбили витрины и стали сгребать золотые изделия в полиэтиленовый пакет. Когда пакет наполнился, налетчики скрылись. Как показали камеры видеонаблюдения, на совершение нападения у них ушло меньше минуты.
На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы полиции. Опросив свидетелей преступления и изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники зафиксировали приметы злоумышленников.
Спустя сутки налетчики были задержаны. Грабителями оказались два жителя Новосибирска в возрасте 29 и 46 лет. Ранее они уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе – за совершение тяжкого преступления.
В настоящее время местонахождение золотых изделий устанавливается. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в пригороде столицы Аргентины Буэнос-Айреса четверо вооруженных преступников ограбили отделение банка, похитив 47 тысяч долларов. На совершение налета им понадобилось всего 30 секунд.
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