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В российском парке нашли тело федерального судьи http://www.segodnya.ua/img/article/7882/23_main.1484395686.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/23_tn.1484395686.jpg Мир По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство

В российском парке нашли тело федерального судьи

Сегодня, 14:07

По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство

В Омске нашли тело федерального судьи Москаленко. Фото: omskregion.info
В Омске нашли тело федерального судьи Москаленко. Фото: omskregion.info

В российском Омске на территории Парка 300-летия было найдено тело федерального судьи Сергея Москаленко, сообщает "ВОмске" со ссылкой на двух источников.

По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. Недавно он получил повестку о явке на заседание суда, где решался бы вопрос о его аресте по делу о взятке.

Помощник руководителя Следственного комитета России по Омской области по связям с общественностью Лариса Болдинова подтвердила изданию, что по факту смерти Москаленко проводится доследственная проверка.

В июле 2016 года глава СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Москаленко по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).

Судья подозревался в получение взятки в размере более 8 млн руб. от омского строителя Виктора Берга в обмен на прекращение дела против бизнесмена, обвиненного в мошенничестве с деньгами дольщиков.

Позже Берг был убит, и сын строителя Денис неоднократно публично заявлял, что считает Москаленко причастным к смерти отца.
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