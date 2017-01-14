В российском парке нашли тело федерального судьи

В российском Омске на территории Парка 300-летия было найдено тело федерального судьи Сергея Москаленко, сообщает "ВОмске" со ссылкой на двух источников.

По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. Недавно он получил повестку о явке на заседание суда, где решался бы вопрос о его аресте по делу о взятке.

Помощник руководителя Следственного комитета России по Омской области по связям с общественностью Лариса Болдинова подтвердила изданию, что по факту смерти Москаленко проводится доследственная проверка.

В июле 2016 года глава СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Москаленко по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).

Судья подозревался в получение взятки в размере более 8 млн руб. от омского строителя Виктора Берга в обмен на прекращение дела против бизнесмена, обвиненного в мошенничестве с деньгами дольщиков.

Позже Берг был убит, и сын строителя Денис неоднократно публично заявлял, что считает Москаленко причастным к смерти отца.