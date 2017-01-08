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В российском зоопарке усыпят всех птиц http://www.segodnya.ua/img/article/7864/17_main.1483903187.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/17_tn.1483903187.jpg Мир На сайте зоопарка появилось сообщение, что заведение "не работает по техническим причинам"

В российском зоопарке усыпят всех птиц

Сегодня, 21:19

На сайте зоопарка появилось сообщение, что заведение "не работает по техническим причинам"

Иллюстрация: skr.su
Иллюстрация: skr.su

Через массовою гибель птиц, вероятно из-за птичьего гриппа, в воронежском зоопарке усыпят всех птиц, передает РИА "Новости". "В новогодние праздники в Воронежском зоопарке зафиксированы факты гибели птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. По предварительным данным, причиной гибели стала быстро распространяющаяся инфекция, вероятно, – "птичий грипп", – говорится в сообщении местной прокуратуры.

По факту массовой гибели птиц надзорное ведомство начало проверку. "Принято решение о проведении сплошной эвтаназии птиц в зоопарке", – отметили в прокуратуре.

Между тем на сайте зоопарка появилось датированное 5 января сообщение, что заведение "не работает по техническим причинам".

Зоопарк в Воронеже работает с конца 1994 года. На сегодня там проживают 44 вида птиц – 159 экземпляров.
птичий грипп, инфекция, зоопарк

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