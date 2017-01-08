В российском зоопарке усыпят всех птиц

На сайте зоопарка появилось сообщение, что заведение "не работает по техническим причинам"

Через массовою гибель птиц, вероятно из-за птичьего гриппа, в воронежском зоопарке усыпят всех птиц, передает РИА "Новости". "В новогодние праздники в Воронежском зоопарке зафиксированы факты гибели птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. По предварительным данным, причиной гибели стала быстро распространяющаяся инфекция, вероятно, – "птичий грипп", – говорится в сообщении местной прокуратуры.

По факту массовой гибели птиц надзорное ведомство начало проверку. "Принято решение о проведении сплошной эвтаназии птиц в зоопарке", – отметили в прокуратуре.



Между тем на сайте зоопарка появилось датированное 5 января сообщение, что заведение "не работает по техническим причинам".



Зоопарк в Воронеже работает с конца 1994 года. На сегодня там проживают 44 вида птиц – 159 экземпляров.