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В Румынии президент поддержал многотысячные протесты против правительства http://www.segodnya.ua/img/article/7907/21_main.1485156178.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/21_tn.1485156178.jpg Мир Демонстранты возмущены намерением нового правительства принять изменения в Уголовный кодекс

В Румынии президент поддержал многотысячные протесты против правительства

Сегодня, 09:19

Демонстранты возмущены намерением нового правительства принять изменения в Уголовный кодекс

Клаус Йоханнис. Фото: actualitati.md
Клаус Йоханнис. Фото: actualitati.md

Около 15 тысяч человек в воскресенье вышли на антиправительственный протест на улицы румынской столицы Бухареста, передает euronews.

Демонстранты возмущены намерением нового правительства принять изменения в Уголовный кодекс. Власти объясняют их намерением разгрузить переполненные тюрьмы. Оппозиция считает, что поправки позволят избежать ответственности коррумпированным чиновникам.

Среди манифестантов был и действующий президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Это совершенно недопустимо. Это означает, что сотни коррумпированных политиков смогут и дальше совершать преступления, поэтому у румын есть причина сердиться", – заявил он.

В то же время лидер правящей Социал-демократической партии и спикер палаты депутатов Ливиу Драгнев заявил, что президент Румынии возглавил "несанкционированную манифестацию против правительства и конституционного строя".

Напомним, в декабре прошлого года в Румынии прошли парламентские выборы, большинство голосов на которых получила Социал-демократическая партия Румынии.
Румыния, президент, протесты, правительство, йоханнис

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Источник:

УНН

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