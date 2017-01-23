В Румынии президент поддержал многотысячные протесты против правительства
Демонстранты возмущены намерением нового правительства принять изменения в Уголовный кодекс
Около 15 тысяч человек в воскресенье вышли на антиправительственный протест на улицы румынской столицы Бухареста, передает euronews.
Демонстранты возмущены намерением нового правительства принять изменения в Уголовный кодекс. Власти объясняют их намерением разгрузить переполненные тюрьмы. Оппозиция считает, что поправки позволят избежать ответственности коррумпированным чиновникам.
Среди манифестантов был и действующий президент Румынии Клаус Йоханнис.
"Это совершенно недопустимо. Это означает, что сотни коррумпированных политиков смогут и дальше совершать преступления, поэтому у румын есть причина сердиться", – заявил он.
В то же время лидер правящей Социал-демократической партии и спикер палаты депутатов Ливиу Драгнев заявил, что президент Румынии возглавил "несанкционированную манифестацию против правительства и конституционного строя".
Напомним, в декабре прошлого года в Румынии прошли парламентские выборы, большинство голосов на которых получила Социал-демократическая партия Румынии.
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