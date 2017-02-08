В Румынии произошло новое землетрясение

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Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 129 километров, толчки ощущались также в Молдове

В Румынии произошло землетрясение. Фото: Newsroom.su
В Румынии произошло землетрясение. Фото: Newsroom.su

Землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло в среду, 8 февраля, на востоке Румынии в уезде Вранча в 11:52 по местному времени, передает Point.md.

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 129 километров. Толчки ощущались также в Молдове. Информации о каких-либо жертвах или разрушениях не поступало.

Отмечается, что уезд Вранча расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является наиболее сейсмоопасным в Румынии.

Ранее сообщалось, что 6 февраля 2017 года в провинции Чанаккале на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла.

Напомним, 28 декабря ночью украинцы почувствовали отголоски румынского землетрясения, которое произошло в горах Вранча (южная часть Восточных Карпат) на глубине более 90 км.
Румыния, землетрясение, Молдова, эпицентр, толчки

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Источник:

РБК-Украина

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