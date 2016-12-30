В Румынии сообщают о вероятности нового землетрясения в 7 баллов

Под землей происходит накапливание дополнительной энергии, которая может спровоцировать более мощные толчки

Более слабые подземные толчки, один из которых недавно случился в Румынии, могут спровоцировать более мощное землетрясение. Об этом заявил научный директор румынского национального Института физики Земли Мирча Рэддуля, передает Укринформ.

По его мнению, в сейсмоактивном регионе Вранча от предыдущего толчка в 5,2 балла по шкале Рихтера под землей могло накапливаться еще больше энергии, что может привести к землетрясению в 7 баллов.

"Нынешнее землетрясение – весьма нормальное явление для этого региона. При землетрясениях земля обычно освобождается от накопленной энергии. По сравнению с землетрясением в 7 баллов, при пятибалльных подземных колебаниях объем высвобождаемой землей энергии почти в тысячу раз меньше. Происходит накапливание дополнительной энергии, которая может спровоцировать землетрясение в 7 баллов", – отметил Радуля.

По его мнению, даже при подземных толчках в 6 и более баллов особых разрушений не случится, так как в регионе Вранча эпицентры землетрясений обычно находятся на большой глубине.

Напомним, сегодня, 28 декабря, около 01:21 жители южных районов Одесской области – г. Измаил, Рени, Болград, а также в г. Одесса – почувствовали незначительные толчки землетрясения (в течение 20-30 секунд), примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения был в Румынии.

Ученые отмечают, что горы Вранча являются сейсмически активной зоной, которая постоянно генерирует землетрясения. Однако с прошлого века сильных землетрясений в этом регионе не наблюдалось.