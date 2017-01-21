В Саудовской Аравии девушка оригинально заставила жениха на себе жениться

Невеста подумала, что ее молодой человек захотел расторгнуть помолвку и она взялась радикально решать вопрос

Девушка решила, что ее жених слишком долго на ней не женился, и решила через суд добиться помолвки, сообщает Sputnik Arabic со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что она подала в суд по семейным вопросам с тем, чтоб заставить своего молодого человека назначить дату помолвки. Она утверждала, что стала невестой молодого человека после заключения соглашения между ним и ее семьей.

Как заявил адвокат жениха, он не собирался "линять" от свадьбы и действительно намерен жениться на ней.

Причиной задержки адвокат назвал занятость жениха подготовкой к торжеству, представив в качестве доказательства документы об аренде зала для торжества. По согласию обеих сторон свадьба состоится в марте.