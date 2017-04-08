В Сербии 20 тысяч человек вышли на массовый митинг против нового президента

8 Апреля 2017, 16:25

Демонстранты недовольны новоизбранным главой государства


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

В Белграде тысячи людей в субботу вышли на антиправительственные протесты из-за недовольства избранием на пост президента Александра Вучича. Об этом сообщает Balkan Insight, передает "Европейская правда".

На протесты собрались около 20 тысяч человек, которые колонной двинулись к офису государственного телеканала RTS, затем двинулись к Дворцу Сербии, где расположены Министерство внутренних дел и резиденции президента.

Одновременно с протестом против Вучича в правительственном квартале Белграда в субботу проходит и митинг профсоюзов против сокращения пенсий.

Несколько сотен людей протестуют в южном городе Ниш, пообещав и в дальнейшем проводить акции, пока власти "не начнут воспринимать их всерьез".

Они двинулись к местному телеканалу, потребовав от СМИ освещать акции протеста и объективно информировать граждан.

Напомним, в Сербии три дня подряд продолжаются антиправительственные протесты. Демонстранты требуют отставки председателя избирательной комиссии, спикера парламента, руководителей государственного телевидения, которые, как они считают, незаконно способствовали победе Александара Вучича.

Действующий премьер Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александар Вучич победил в первом туре президентских выборов, которые состоялись 2 апреля.
Оппозиция заявляет о фальсификации и давление на СМИ во время предвыборной кампании.
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