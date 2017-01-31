В "сердце" ФСБ работали агенты ЦРУ – СМИ

Сегодня, 16:56

Как отмечается, главным в этой цепочке был не старший по должности и званию

Арестованы высокопоставленные ФСБ-ешники. Фото: ntv.ru
Арестованы высокопоставленные ФСБ-ешники. Фото: ntv.ru

Арестованные по делу о госизмене и хакерах сотрудники ФСБ России передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению США, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

"Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ", – сказал один из собеседников агентства.

Он не стал при этом уточнять, действовали ли они напрямую или через посредников.

"Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля", – отметил источник.

Другой источник рассказал, что "темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются".

"Каждый из фигурантов занимался своим делом – кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались", – сказал собеседник агентства.

Всю группу, по его данным, связывало то, что они были знакомы друг с другом и имели отношение к IT-технологиям и сфере информационной безопасности.

"Причем главным в этой цепочке был не старший по должности и званию", – подчеркнул источник.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ ведет глобальную кибервойну против всего мира. "Россия ведет глобальную кибервойну против мира, и тому полно доказательств. Это глобальная опасность и мир должен быть вместе, чтобы суметь противостоять ей", – отметил глава государства.
США, ЦРУ, ФСБ, хакеры, кибератака

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Источник:

Интерфакс-Украина

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