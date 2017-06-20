В сети нашли персональные данные почти 200 миллионов избирателей США

Сегодня, 02:58

Информация была выложена на одном из серверов Amazon

Личные данные 198 миллионов избирателей США вылились в сеть, Фото: IGate.com.ua
Личные данные 198 миллионов избирателей США вылились в сеть, Фото: IGate.com.ua

Компания Deep Root Analytics, работавшая на Национальный комитет Республиканской партии США, разместила в сети персональные данные 198 миллионов американских избирателей. На это обратили внимание специалисты по анализу киберрисков компании UpGuard, пишет The Hill.

В общем доступе оказались имена избирателей, даты их рождения, домашние адреса, номера их телефонов. Информация была выложена на одном из серверов Amazon. Объем данных составил 1,1 терабайт. Чтобы скачать всю базу, специалистам потребовалась почти три дня.

Сооснователь Deep Root Analytics Алекс Ландри подтвердил утечку конфиденциальных данных избирателей и заявил, что компания несет "полную ответственность за сложившуюся ситуацию".

Специалисты по безопасности называют "слив" беспрецедентным. После того, как UpGuard обнаружил базу в открытом доступе и сообщил об этом Deep Root Analytics, доступ к ней закрыли.
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Lenta.ru

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