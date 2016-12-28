В сети попытались разгадать загадку пропавших женских ног (фото)

Пользователи Reddit попытались разгадать загадку пропавших женских ног на общей фотографии сидящих на диване девушек. В итоге озадаченные посетители портала предложили более 400 ответов.

Снимок с девушками был опубликован пользователем с ником jr0d7771 в разделе RedditPics. Он попросил других гостей сайта попытаться найти ноги девушки, сидящей в середине. В ответ юзеры начали предлагать свои варианты ответа, как смешные, так и серьезные.

Потерпевшие неудачу в решении загадки пользователи принялись шутить и фантазировать по поводу причины отсутствия ног. "Может быть она диванотавр? Или софатир? Я думаю мы открыли новое мифическое существо", — заметили они.

Некоторые более ответственно подошли заданию и действительно попытались найти ответ. "Ног второй девушки не видно из-за ног первой, а ноги второй — это ноги третьей", — предложил один из них.

В итоге решение представил юзер с ником Fallthrough, который опубликовал решение загадки в виде картинки. "Для наглядности", — прокомментировал он свой ответ.