В сети появилось видео похорон экс-главаря "ЛНР" Болотова (видео)

Сегодня, 10:42

Проститься с боевиков проишли более 100 человек 


В Москве, на Машкинском кладбище, был похоронен главарь так называемой "Луганской народной республики".

Попрощаться с боевиком на Троекуровское кладбище, где проходило отпевание, пришли более 100 человек.

Напомним 27 января стало известно, что Валерий Болотов скончался в ПодмосковьеОфициальная причина смерти – острая сердечная недостаточность.

Покойный был одним из участников выступлений весной 2014-го, в частности, он принимал участие в захвате здания Службы безопасности Украины в Луганске в апреле того же года. В том же месяце Болотов был избран исполняющим обязанности "народного губернатора". В августе того же года он сложил полномочия первого главаря так называемой "ЛНР", сославшись на последствия ранения.

Также сообщалось, что 27 января умер так называемый "заместитель министра промышленности и торговли" в группировке "ДНР" Сергей Третьяков. Причиной смерти боевика называется тромб.
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Источник:

"Сегодня"

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