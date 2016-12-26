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В сети появилась запись возможного взрыва Ту-154 в воздухе (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7830/38_main.1482738840.png http://www.segodnya.ua/img/article/7830/38_tn.1482738840.png Мир Если видео подлинное, основная версия крушения самолета может измениться

В сети появилась запись возможного взрыва Ту-154 в воздухе (видео)

Сегодня, 09:52

Если видео подлинное, основная версия крушения самолета может измениться

Веб-камера в Адлере сняла подозрительную вспышку
Веб-камера в Адлере сняла подозрительную вспышку

В сети появилось видео с веб-камеры на пляже "Огонек" в Адлере со вспышкой в небе.

Вспышка запечатлена примерно там же, где и произошла катастрофа российского военного самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию.

Если данная вспышка действительно имеет отношение к рухнувшему в море Ту-154, то это может означать, что катастрофа произошла в результате взрыва на борту. А эту версию в РФ исключают.

Как сообщалось, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и военные. В катастрофе самолета Ту-154 погибли все 84 пассажира и 8 членов экипажа.

По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших, десять из них отправлены в Москву. Операция в районе катастрофы будет продолжаться круглосуточно.
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Источники:

УНИАН, "Сегодня"

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