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ФОТОФАКТ. В Сети высмеяли Джорджа Буша, "сражающегося" с дождевиком на инаугурации Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7904/0_main.1484959019.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/0_tn.1484959019.jpg Мир 43-й президент США запутался, когда пытался укрыться от дождя

ФОТОФАКТ. В Сети высмеяли Джорджа Буша, "сражающегося" с дождевиком на инаугурации Трампа

Сегодня, 06:13

43-й президент США запутался, когда пытался укрыться от дождя

Пользователи соцсетей активно распространяют снимки с инаугурации Дональда Трампа, где 43-й президент США Джордж Буш "борется" с дождевиком. Дело в том, что во время торжественной церемонии на улице пошел дождь, поэтому плащ потребовался всем присутствовавшим, – пишет "Лайф".


"Кому-то сегодня грустно, а кто-то веселится, прячась в пластиковом пакете", — написал один из пользователей.

В соцсети в шутку обсуждают, умеет ли бывший глава страны вообще им пользоваться.
Джордж Буш, Буш, высмеяли

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