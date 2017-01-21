ФОТОФАКТ. В Сети высмеяли Джорджа Буша, "сражающегося" с дождевиком на инаугурации Трампа
43-й президент США запутался, когда пытался укрыться от дождя
Пользователи соцсетей активно распространяют снимки с инаугурации Дональда Трампа, где 43-й президент США Джордж Буш "борется" с дождевиком. Дело в том, что во время торжественной церемонии на улице пошел дождь, поэтому плащ потребовался всем присутствовавшим, – пишет "Лайф".
The George W. Bush reaction cam during Trump's inauguration speech was lit pic.twitter.com/x33V19MLTn— Max Tani (@maxwelltani) 20 января 2017 г.
"Кому-то сегодня грустно, а кто-то веселится, прячась в пластиковом пакете", — написал один из пользователей.
В соцсети в шутку обсуждают, умеет ли бывший глава страны вообще им пользоваться.
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