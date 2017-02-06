В Швеции взорвали автомобиль начальника городской полиции

Сегодня, 11:09

Полиция ищет злоумышленников,  подозреваемых в деле пока нет

На месте инцидента работала полиция. Фото: AFP
На месте инцидента работала полиция. Фото: AFP

Неизвестные взорвали машину начальника полиции шведского города Уппсала. Об этом сообщает телеканал CBT.

По информации телеканала, машина была припаркована рядом с домом в коттеджном районе в пригороде Стокгольма.

Ни самого начальника полиции, ни членов его семьи рядом с местом инцидента не было. Никто не пострадал. В настоящее время полиция ищет свидетелей, подозреваемых по данному делу пока нет.

Сведений о том, угрожали ли ранее полицейскому, которому принадлежит автомобиль, пока нет, в отношении него и семьи предприняты меры безопасности.

"Это серьезно, когда сотрудник полиции подвергается таким типам угроз", — сказал представитель стокгольмской полиции Матс Эрикссон.

В связи с произошедшим начато следствие по преступлению против общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что  в одном из районов Берлина,  взорвался автомобиль. Водитель подорвавшегося автомобиля погиб.
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Источники:

РИА Новости, ИТАР-ТАСС

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