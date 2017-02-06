В Швеции взорвали автомобиль начальника городской полиции
Полиция ищет злоумышленников, подозреваемых в деле пока нет
Неизвестные взорвали машину начальника полиции шведского города Уппсала. Об этом сообщает телеканал CBT.
По информации телеканала, машина была припаркована рядом с домом в коттеджном районе в пригороде Стокгольма.
Ни самого начальника полиции, ни членов его семьи рядом с местом инцидента не было. Никто не пострадал. В настоящее время полиция ищет свидетелей, подозреваемых по данному делу пока нет.
Сведений о том, угрожали ли ранее полицейскому, которому принадлежит автомобиль, пока нет, в отношении него и семьи предприняты меры безопасности.
"Это серьезно, когда сотрудник полиции подвергается таким типам угроз", — сказал представитель стокгольмской полиции Матс Эрикссон.
В связи с произошедшим начато следствие по преступлению против общественной безопасности.
Ранее сообщалось, что в одном из районов Берлина, взорвался автомобиль. Водитель подорвавшегося автомобиля погиб.
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