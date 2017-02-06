В Швеции взорвали автомобиль начальника городской полиции

Полиция ищет злоумышленников, подозреваемых в деле пока нет

Неизвестные взорвали машину начальника полиции шведского города Уппсала. Об этом сообщает телеканал CBT.

По информации телеканала, машина была припаркована рядом с домом в коттеджном районе в пригороде Стокгольма.

Ни самого начальника полиции, ни членов его семьи рядом с местом инцидента не было. Никто не пострадал. В настоящее время полиция ищет свидетелей, подозреваемых по данному делу пока нет.

Сведений о том, угрожали ли ранее полицейскому, которому принадлежит автомобиль, пока нет, в отношении него и семьи предприняты меры безопасности.

"Это серьезно, когда сотрудник полиции подвергается таким типам угроз", — сказал представитель стокгольмской полиции Матс Эрикссон.

В связи с произошедшим начато следствие по преступлению против общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Берлина, взорвался автомобиль. Водитель подорвавшегося автомобиля погиб.