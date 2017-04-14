В Сирии отреагировали на слова Трампа об Асаде-"животном"

Сегодня, 08:35

Представитель местного МИД вернул президенту США его слова

Башар Асад. Фото: AFP
Башар Асад. Фото: AFP

В Министерстве иностранных дел (МИД) Сирии ответили на слова президента США Дональда Трампа, который назвал президента Сирии Башара Асада "животным".

"Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же. Башар Асад – президент суверенного государства, он был избран народом. И давать ему характеристику должен сирийский народ, а не Трамп ", – заявил помощник главы МИД Сирии Айман Суссан.

Напомним, ранее президент США Трамп назвал президента Сирии Башара Асада "животным".

"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, у вас бы не было сейчас проблемы", – сказал Трамп, отвечая на вопрос об Асаде.

Как известно, 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун произошла химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, заверяя, что никогда не использовали химоружие на своей территории. В ответ на эту атаку США нанесли на прошлой неделе ракетный удар по сирийской авиабазе.
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Источник:

РИА Новости

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