Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В Сирии ответили на ракетный удар израильских ВВС по авиабазе вблизи президентского дворца http://www.segodnya.ua/img/article/7879/9_main.1484301080.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/9_tn.1484301080.jpg Мир Командование ВС САР предупреждает Израиль о последствиях этого нападения и подчеркивает, что сирийская армия будет продолжать вести войну против террористов

В Сирии ответили на ракетный удар израильских ВВС по авиабазе вблизи президентского дворца

Сегодня, 11:46

Командование ВС САР предупреждает Израиль о последствиях этого нападения и подчеркивает, что сирийская армия будет продолжать вести войну против террористов

Израильский F-35. Фото: newsru.co.il
Израильский F-35. Фото: newsru.co.il

Истребители ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Меззе, который находится в 5 км от президентского дворца на юго-западе Дамаска. Об этом говорится в заявлении командования Вооруженных сил САР, переданном государственным телевидением.

По данным ВС, несколько ракет были выпущены в 00.25 по местному времени (01.25 мск) израильскими пилотами из оккупированного района Голанских высот к северу от Тивериадского озера. "Все они разорвались в окрестностях военного аэродрома, что вызвало пожар", – указывается в заявлении. О жертвах и пострадавших сведений не приводится.

"Эта агрессивная акция стала отчаянной попыткой поднять моральный дух террористических формирований", – подчеркивается в документе.

Командование ВС САР предупреждает Израиль о последствиях этого нападения и подчеркивает, что "сирийская армия будет продолжать вести войну против террористов до их полной ликвидации и отсечет руки, которые стоят за ними".

Гостелевидение САР отмечает, что "Израиль предоставляет различного рода поддержку бандформированиям во главе с террористической группировкой "Джебхат Фатх аш-Шам". По его информации, военнослужащие сирийской армии в последнее время "конфисковали большое количество оружия и боеприпасов израильского производства во многих районах Сирии".

Авиабаза Меззе является важнейшим стратегическим объектом и используется в основном элитными отрядами сирийской республиканской гвардии.

7 декабря 2016 года израильские ВВС нанесли удар по военному аэродрому Мезза из района Телль Абу Нада с оккупированной части Голанских высот.
Израиль, Сирия, ВВС, авиабаза, ракетный удар
Все новости по теме Война в Сирии.

Вы сейчас просматриваете новость "В Сирии ответили на ракетный удар израильских ВВС по авиабазе вблизи президентского дворца". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Израиль. Фото: mignews.com

Израиль нанес ракетный удар по авиабазе сирийских войск в пригороде Дамаска - СМИ

Сегодня, 10:40

Как сообщается, эту авиабазу используют элитные подразделения Республиканской гвардии президента Башара Асада

Мир

В Дамаске произошел теракт. Фото: AFP

В столице Сирии произошел теракт, есть погибшие

Сегодня, 02:02

Террорист-смертник подорвал себя возле спорткомплекса

Мир

Всего под санкции попали 18 лиц. Фото из открытых источников

США ввели санкции против военных Сирии за использование химоружия против собственного народа

Сегодня, 01:36

Санкции затронули представителей вооруженных сил Сирии, ВВС страны, а также ученых, которые связаны с сирийской программой оружия массового поражения

Мир

Госдеп США применил санкции против сирийских офицеров. Фото: rus.delfi.ee

Госдеп США надавил санкциями на военных Асада

Вчера, 18:57

Сообщается, что под ограничительные  меры попали в том числе 18 полновников и генералов правительственной армии Сирии

Мир

ВКС РФ. Фото: mil.ru

В РФ открестились от наращивания военной мощи в Сирии

Вчера, 12:47

В Минобороны РФ называют переброску самолетов плановой ротацией, а не усилением военной группировки

Мир

Разрушения в Алеппо, Сирия. Фото: AFP

Россия вопреки своим заявлениям наращивает группировку в Сирии - СМИ

Вчера, 12:02

В конце декабря Путин сообщил о сокращении российской группировки войск в регионе

Мир

Игорь Конашенков. Фото: ТАСС

В Минобороны РФ прокомментировали "лихачества" своих пилотов в небе над Сирией

11 Января, 13:00

По словам Конашенкова, в Минобороны России ничего не слышали об опасных сближениях с самолетами ВВС США

Мир

Шойгу. Фото: zampolit.com

Шойгу ответил на заявление Пентагона о "нулевом" вкладе РФ в борьбу с ИГИЛ

10 Января, 14:34

По словам главы Минобороны РФ, он не может согласиться с такой оценкой своего американского коллеги

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.