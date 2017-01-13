В Сирии ответили на ракетный удар израильских ВВС по авиабазе вблизи президентского дворца

Командование ВС САР предупреждает Израиль о последствиях этого нападения и подчеркивает, что сирийская армия будет продолжать вести войну против террористов

Истребители ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Меззе, который находится в 5 км от президентского дворца на юго-западе Дамаска. Об этом говорится в заявлении командования Вооруженных сил САР, переданном государственным телевидением.

По данным ВС, несколько ракет были выпущены в 00.25 по местному времени (01.25 мск) израильскими пилотами из оккупированного района Голанских высот к северу от Тивериадского озера. "Все они разорвались в окрестностях военного аэродрома, что вызвало пожар", – указывается в заявлении. О жертвах и пострадавших сведений не приводится.

"Эта агрессивная акция стала отчаянной попыткой поднять моральный дух террористических формирований", – подчеркивается в документе.

Командование ВС САР предупреждает Израиль о последствиях этого нападения и подчеркивает, что "сирийская армия будет продолжать вести войну против террористов до их полной ликвидации и отсечет руки, которые стоят за ними".

Гостелевидение САР отмечает, что "Израиль предоставляет различного рода поддержку бандформированиям во главе с террористической группировкой "Джебхат Фатх аш-Шам". По его информации, военнослужащие сирийской армии в последнее время "конфисковали большое количество оружия и боеприпасов израильского производства во многих районах Сирии".

Авиабаза Меззе является важнейшим стратегическим объектом и используется в основном элитными отрядами сирийской республиканской гвардии.

7 декабря 2016 года израильские ВВС нанесли удар по военному аэродрому Мезза из района Телль Абу Нада с оккупированной части Голанских высот.