В Сирии погибли российские военные – Минобороны РФ

Вчера, 14:38

Как сообщается, командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам

Минобороны России, фото AFP
Минобороны России, фото AFP

Два российских военнослужащих погибли в Сирии в результате нападения боевиков, сообщает Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером – российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков", – сказано в сообщении ведомства.

"В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики", – сказано в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

"Командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам", – сказано в сообщении.

Напомним, четыре российских военных советника погибли в Сирии 16 февраля при подрыве автомобиля на фугасе.
россия, Сирия, военные, минобороны россии
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Источник:

Интерфакс-Украина

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