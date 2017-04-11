В Сирии погибли российские военные – Минобороны РФ

Как сообщается, командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам

Два российских военнослужащих погибли в Сирии в результате нападения боевиков, сообщает Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером – российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков", – сказано в сообщении ведомства.

"В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики", – сказано в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

"Командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам", – сказано в сообщении.

Напомним, четыре российских военных советника погибли в Сирии 16 февраля при подрыве автомобиля на фугасе.