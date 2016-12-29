Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Сирии при авиаударе коалиции ликвидирован один из главарей ИГ http://www.segodnya.ua/img/article/7841/33_main.1482973918.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/33_tn.1482973918.jpg Мир В США заявили об убийстве высокопоставленного командира ИГИЛ  

В Сирии при авиаударе коалиции ликвидирован один из главарей ИГ

Сегодня, 03:11

В США заявили об убийстве высокопоставленного командира ИГИЛ

 

В Сирии при авиаударе коалиции ликвидирован один из главарей ИГ, фото tvc.ru
В Сирии при авиаударе коалиции ликвидирован один из главарей ИГ, фото tvc.ru

В результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, в Сирии был убит один из высокопоставленных командиров "Исламского государства".

Авиаудар был нанесен в понедельник, 26 декабря, сообщает The Associated Press со ссылкой на чиновника в Пентагоне.

По его словам, был ликвидирован Абу Джандал Аль-Кувейти возле дамбы Табка на реке Евфрат. Отмечается, что он был "одним из ключевых лидеров группировки в Ракке". Другие подробности не приводится.

По данным базирующегося в Лондоне центра по мониторингу за соблюдением прав человека в Сирии, Аль-Кувейти был целью возглавляемой США коалиции.

Ранее сообщалось, что командующий войсками международной коалиции во главе с США генерал Стивен Таунсенд предположил, что окончательно разгромить группировку "Исламское государство" удастся только к 2018 году.
Сирия, США, генерал, подробности, командующий, авиаудар, исламское государство, ИГИЛ, таунсенд

Вы сейчас просматриваете новость "В Сирии при авиаударе коалиции ликвидирован один из главарей ИГ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Путин и Эрдоган. Фото: tvc.ru

Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии

Вчера, 10:42

Как отмечается, договоренность должна охватить все районы, где продолжаются бои между оппозиционными группировками и силами режима Асада

Мир

Марк Тонер, фото topwar.ru

Госдеп назвал "абсурдными" обвинения Эрдогана в сторону коалиции во главе с США

Вчера, 01:46

Оснований для таких обвинений не было

Мир

Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP

Эрдоган обвинил коалицию во главе с США в поддержке "Исламского государства"

27 Декабря, 23:58

Эрдоган утверждает, что у него достаточно "подтвержденных доказательств"  

Мир

Стивен Таунсенд. Фото: waterloo-loo.livejournal.com

Американские военные подсчитали, сколько еще понадобится времени, чтобы уничтожить ИГИЛ

27 Декабря, 10:28

Таунсенд добавил, что кампания коалиции по ликвидации террористов продвигается медленно

Мир

Американский генерал назвал срок взятия Мосула и Ракки, фото AFP

Американский генерал назвал срок взятия Мосула и Ракки

27 Декабря, 02:45

Таунсенд высоко оценил дисциплинированность иракского ополчения

Мир

Военные Ираке. Фото: газета.ru

США анонсировали новое масштабное наступление на Мосул

26 Декабря, 16:37

Как отмечается, иракские подразделения отвоевали четверть Мосула, но их продвижение замедлилось в последние дни

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.