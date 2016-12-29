В Сирии при авиаударе коалиции ликвидирован один из главарей ИГ

В результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, в Сирии был убит один из высокопоставленных командиров "Исламского государства".

Авиаудар был нанесен в понедельник, 26 декабря, сообщает The Associated Press со ссылкой на чиновника в Пентагоне.

По его словам, был ликвидирован Абу Джандал Аль-Кувейти возле дамбы Табка на реке Евфрат. Отмечается, что он был "одним из ключевых лидеров группировки в Ракке". Другие подробности не приводится.

По данным базирующегося в Лондоне центра по мониторингу за соблюдением прав человека в Сирии, Аль-Кувейти был целью возглавляемой США коалиции.

Ранее сообщалось, что командующий войсками международной коалиции во главе с США генерал Стивен Таунсенд предположил, что окончательно разгромить группировку "Исламское государство" удастся только к 2018 году.



