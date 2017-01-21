В Сирии при взрыве в лагере беженцев погибли 11 человек, десятки ранены

По предварительной информации, речь идет о теракте – неизвестные привели в действие взрывное устройство, заложенное внутри автомобиля

На территории лагеря для беженцев на границе Сирии и Иордании в субботу, 21 января, произошел взрыв. Точных данных о числе жертв и пострадавших нет, сообщает DW.

По данным оппозиционной организации "Сирийский наблюдательный совет по правам человека"(SOHR), погибли не менее одиннадцати человек, десятки ранены. В то же время иранский канал "Пресс-ТВ" сообщает о десятках погибших и множестве раненых с различными травмами.

По предварительной информации, речь идет о теракте – неизвестные привели в действие взрывное устройство, заложенное внутри автомобиля. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за происшедшее.

Лагерь беженцев "Ар-Ракбан" находится на границе Сирии и Иордании. В нем проживают порядка 70 тысяч человек.

Напомним, ошибочный авиаудар по лагерю беженцев в Нигерии унес жизни более 100 человек.