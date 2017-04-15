В Сирии резко возросло число жертв чудовищного теракта
Взрыв прогремел в Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей
Число жертв теракта в пригороде Алеппо увеличилось до 70. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 16 погибших и 50 раненых.
Напомним, террорист-смертник подорвался в машине около заправки в районе Рашидин. Рядом стояли автобусы с эвакуированными жителями осажденных боевиками шиитских поселений Фуа и Кефрая (провинция Идлиб).
Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли две тысячи человек, из них 400 детей.
Правительству Сирии удалось ранее заключить договор с боевиками, по которому жители окруженных поселений Фуа и Кефрая были эвакуированы. В пятницу автоколонна из 75 автобусов прибыла в Алеппо, перевезя около пяти тысяч жителей поселений.
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