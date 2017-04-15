В Сирии резко возросло число жертв чудовищного теракта

Взрыв прогремел в Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей

Число жертв теракта в пригороде Алеппо увеличилось до 70. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 50 раненых.

Напомним, террорист-смертник подорвался в машине около заправки в районе Рашидин. Рядом стояли автобусы с эвакуированными жителями осажденных боевиками шиитских поселений Фуа и Кефрая (провинция Идлиб).

Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли две тысячи человек, из них 400 детей.

Правительству Сирии удалось ранее заключить договор с боевиками, по которому жители окруженных поселений Фуа и Кефрая были эвакуированы. В пятницу автоколонна из 75 автобусов прибыла в Алеппо, перевезя около пяти тысяч жителей поселений.