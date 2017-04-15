В Сирии резко возросло число жертв чудовищного теракта

Сегодня, 18:03

Взрыв прогремел в Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей 

В Сирии произошел смертельный взрыв. Фото: AFP
В Сирии произошел смертельный взрыв. Фото: AFP

Число жертв теракта в пригороде Алеппо увеличилось до 70. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 50 раненых.

Напомним, террорист-смертник подорвался в машине около заправки в районе Рашидин. Рядом стояли автобусы с эвакуированными жителями осажденных боевиками шиитских поселений Фуа и Кефрая (провинция Идлиб).

Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли две тысячи человек, из них 400 детей.

Правительству Сирии удалось ранее заключить договор с боевиками, по которому жители окруженных поселений Фуа и Кефрая были эвакуированы. В пятницу автоколонна из 75 автобусов прибыла в Алеппо, перевезя около пяти тысяч жителей поселений.
Сирия, теракт, погибли, подорвался, алеппо, автобусы, смертник, провинция, эвакуированы
Все новости по теме Война в Сирии.

Вы сейчас просматриваете новость "В Сирии резко возросло число жертв чудовищного теракта ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Война в Сирии: в восточном Алеппо авиация разбомбила все больницы

19 Ноября 2016, 19:24

Предоставление медицинской помощи жителям осажденной части города на данный момент невозможно, сообщает Всемирная организация здравоохранения

Мир

В Сирии возле российской авиабазы произошел теракт

5 Января, 20:22

Данные о жертвах разнятся, пока никто ответственность за взрыв не взял

Сергей Корсунский

Трагедия Алеппо – катастрофа, которую не смогли предотвратить

16 Декабря 2016, 10:51

Мир

Террористы атаковали свадебную церемонию в Ираке. Фото: AFP

Число жертв теракта на свадьбе в Ираке возросло до 30

9 Марта, 14:55

До сих пор ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования