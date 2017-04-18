В Сирии снова погибли российские военные

Сегодня, 21:29

В погибших числятся три бойца, нанятых по контракту

Высадка в Сирии бойцов российского батальона военной полиции. Фото: скриншот
Высадка в Сирии бойцов российского батальона военной полиции. Фото: скриншот

В Сирии во время боев за Пальмиру погибли еще трое российских военных. Таким образом, общие потери РФ составили 21 человек, пишет 112.ua со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что число россиян, погибших в Сирии с конца января по конец марта, по подсчетам агентства, более чем в четыре раза выше, чем количество, официально обнародованное российским министерством обороны, которое сообщило лишь о пяти погибших за это время.

В прошлом месяце Reuters, основываясь на данных от друзей, знакомых и родных погибших, официальных лиц и сотрудников кладбищ, сообщал, что начиная с 29 января в Сирии погибли 18 россиян.

С тех пор издание установило, что погибли еще три человека: Алексей Сафонов, Владимир Плютинский и Михаил Нефедов, которые, как показывают интервью со знавшими их людьми, были не военнослужащими, а бойцами, нанятыми по контракту.

Как сообщалось, 3 марта в сирийской Пальмире подорвался на мине российский генерал-майор Петр Милюхин.
Сирия, погибли, российские военные

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