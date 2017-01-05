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В словацкого мотогонщика попала молния во время ралли "Дакар" http://www.segodnya.ua/img/article/7858/13_main.1483629216.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/13_tn.1483629216.jpg Мир Спортсмен чувствует себя хорошо и желает продолжить участие в гонках

В словацкого мотогонщика попала молния во время ралли "Дакар"

Сегодня, 17:08

Спортсмен чувствует себя хорошо и желает продолжить участие в гонках

Ралли &quot;Дакар&quot; проходит в Аргентине. Фото AFP
Ралли "Дакар" проходит в Аргентине. Фото AFP

Словацкий мотогонщик Иван Якеш, участник проходящего в Южной Америке ралли-марафона "Дакар", получил удар молнии.

Инцидент произошел во время третьего этапа ралли у аргентинского города Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Отмечается, что спортсмен успел спустить одну ногу с мотоцикла на землю. Благодаря этому электрический разряд прошел сквозь него.

Сообщается, что спортсмен чувствует себя хорошо и желает продолжить участие в ралли. Этот вопрос предстоит решить врачам после проведения комплексного обследования Якеша.

Следующий этап протяженностью 521 км пройдет в четверг между городами Сан-Сальвадор-де-Жужуй и Туписа.
ралли Дакар

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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