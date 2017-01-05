В словацкого мотогонщика попала молния во время ралли "Дакар"
Спортсмен чувствует себя хорошо и желает продолжить участие в гонках
Словацкий мотогонщик Иван Якеш, участник проходящего в Южной Америке ралли-марафона "Дакар", получил удар молнии.
Инцидент произошел во время третьего этапа ралли у аргентинского города Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Отмечается, что спортсмен успел спустить одну ногу с мотоцикла на землю. Благодаря этому электрический разряд прошел сквозь него.
Сообщается, что спортсмен чувствует себя хорошо и желает продолжить участие в ралли. Этот вопрос предстоит решить врачам после проведения комплексного обследования Якеша.
Следующий этап протяженностью 521 км пройдет в четверг между городами Сан-Сальвадор-де-Жужуй и Туписа.
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